Osti: “Onorati di giocare al Maradona, so cos’è stato Diego per Napoli”

Durante il prepartita di Napoli-Sampdoria Carlo Osti, ds della Sampdoria, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il San Paolo è sempre lo stesso stadio anche con i restyling. Sarà emozionante giocare per la prima volta al Maradona, so cosa è stato Diego per Napoli. Questo è stato un anno terribile, dobbiamo ricordare tutto”.

Oggi sarà l’esordio per il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona in Serie A, e sarà sicuramente un’emozione per tutti i calciatori in campo.