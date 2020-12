Gattuso: “I miei calciatori alcune volte mi vogliono bene, ma altre volte sputano sulla mia fotografia”

Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato al termine del match Napoli-Sampdoria. Alla domanda dell’abbraccio con Petagna dopo il gol, Ringhio ha parlato anche del rapporto con i suoi giocatori.

“I miei calciatori a volte mi vogliono bene, a volte la mattina si svegliano e mi sputano in faccia dalla fotografia (ride, ndr). Loro devono sapere che sono all’antica su questo, non ho peli sulla lingua e non mi non piace portare rancore. Oggi a fine partita Fabian era dispiaciuto, ma gli ho detto di star su con la testa: si gioca ogni tre giorni, si può sbagliare la partita ma c’è sempre la possibilità di rifarsi“.