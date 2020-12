Francini: “Diego era una perla rara, ho perso un fratello”

L’ex calciatore di Napoli e Torino è intervenuto ai microfoni di Radio Onda Sport durante la trasmissione “Donne nel Pallone”, di seguito l’intervento dell’ex atleta azzurro:

“Su Diego si sono dette molte cose in questi giorni. Ciò che è stato in campo lo ha visto tutto il mondo, a me manca una parte di cuore è come se avessi perso un fratello. Un uomo molto generoso, che si faceva carico dei problemi di tutti, una perla rara che mi mancherà tantissimo”.

Francini ha poi fatto la sua analisi sul Napoli di Gattuso, le qualità da migliorare e le tattiche più appropriate alla rosa a disposizione del tecnico:

“Il Napoli deve ancora lavorare sulla mentalità, il fatto che il Napoli non abbia un vero e proprio leader che nei momenti di difficoltà si carica la squadra sulle spalle purtroppo pesa. Insigne sta lavorando molto bene su questo punto, potrebbe diventare un vero leader del Napoli”.

“Preferisco il Napoli con un centrocampo a tre, garantisce più copertura soprattutto ora che non c’è Oshimen. Il Napoli si è rinforzato molto negli ultimi anni, contrariamente agli anni in cui giocavo io, c’è abbondanza in tutti settori e questo permette di variare molto.

“Un mio erede?” Non credo, un tempo il ruolo di terzino era fondamentale ogni squadra poteva contare su ottimi calciatori in quel ruolo, il calcio si è evoluto e ruoli fondamentali all’epoca sono ormai diventati marginali”.