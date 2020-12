Comunicato Bologna : “Aaron Hickey è risultato positivo al Covid-19”

Il terzino sinistro scozzese è risultato positivo al covid-19, convocato per il match di questo pomeriggio contro la Roma, era stato rimandato a casa in via precauzionale in seguito ad un forte raffreddore che lo aveva colpito nei giorni che hanno preceduto il match di quest’oggi, di seguito il comunicato della società emiliana:

“Il Bologna FC 1909 comunica che in seguito al tampone effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Aaron Hickey. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.