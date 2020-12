Alvino: “Infortunio Osimhen? Non si deve correre il rischio di accelerare i tempi, bisogna avere una squadra super concentrata”

Carlo Alvino, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, facendo il punto della situazione sull’infortunio di Osimhen e sbilanciandosi su quella che potrebbe essere la formazione titolare che affronterà la Sampdoria in casa nel match di domani pomeriggio. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Vista la particolarità dell’infortunio il Napoli prenderà tutti i giorni utili per il recupero al 100%. Non si deve correre il rischio di anticipare i tempi. Un atleta in campo deve essere libero anche mentalmente e la spalla è fondamentale per i movimenti. L’obiettivo è recuperarlo per la prima del 2021. Si spera di recuperarlo per l’ultima dell’anno contro il Torino ma non bisogna accelerare i tempi.

Il Napoli ha costruito l’idea tattica su un giocatore come Osimhen. Nella difficoltà di dover fare a meno di Osimhen viene fuori la qualità e l’ampiezza della rosa. Bisogna fare i complimenti a Gattuso per aver superato i gironi ed essere secondi insieme all’Inter.

Le caratteristiche di Osimhen ce le ha solo lui nel Napoli. La fase difensiva del Napoli con Osimhen in campo inizia proprio con Osimhen, con i suoi movimenti. Il Napoli si è dovuto reinventare ma c’è voluto poco per riposizionarsi in un sistema già collaudato. Gattuso mi sembra uno aperto anche ad altre opzioni e la società ha messo a disposizione una delle squadre più forti della storia del Napoli.

Possiamo ipotizzare una formazione. Mi sembra logico il ritorno di Meret. Poi Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui. Lasciami un dubbio su Mario Rui poiché Ghoulam mi sembra un giocatore recuperato anche mentalmente. Bakayoko, Demme. Politano e non Lozano dall’inizio. Zielinski mi sembra un giocatore inamovibile. Mertens in ballottaggio con Petagna e Insigne. Orientativamente dovrebbe essere questo l’undici titolare.

La verità è che bisogna avere una squadra super concentrata. Bisogna immediatamente resettare quello che è stato fatto nella partita precedente. È una stagione molto difficile condizionata dal covid. La bravura dell’allenatore sta nel tenere tutti sul pezzo“.