Girone difficile. Dobbiamo essere orgogliosi di averlo vinto 👍🏽



C'était pourtant un groupe difficile. On doit être fiers qu'on s'est classés premiers 🙌🏽



Now that was a tough group though. We shall be proud we ranked first 💪🏽



⚽️ #NapoliRealSociedad 1-1 #UEL

💚 #FG31 💙 pic.twitter.com/i6ytzn4smn