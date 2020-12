Zielinski: “Farò del mio meglio in qualsiasi ruolo, abbiamo preparato bene la partita di domani”

Napoli-Real Sociedad, in programma domani sera, è il primo grande spartiacque della stagione del Napoli. Gli azzurri sono attualmente primi nel girone ma ancora non matematicamente certi di raggiungere i sedicesimi di finale della competizione. I baschi si giocano il tutto per tutto allo stadio Maradona, orfani però dei loro calciatori più importanti, Oyarzabal e David Silva. Piotr Zielinski ha tenuto, insieme a Gennaro Gattuso, la consueta conferenza stampa in vista della sfida. Eco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Il ruolo di trequartista rende questo l’anno più importante per me? Cercherò di dare sempre il massimo in qualsiasi ruolo. Do sempre il mio contributo, queste ultime partite da trequartista sono andate molto bene”.

“Condizione post Covid? Sto bene, ma come ho detto prima la condizione migliorerà sicuramente”.

“C’è più consapevolezza? Qual è l’umore della rosa? Queste due partite abbiamo fatto bene, la rosa ampia e di qualità ci aiuta tanto. Domani ci sarà una partita importante e l’abbiamo preparata benissimo per passare il turno”.

“Come abbiamo preparato la gara? Bene, sappiamo che loro sono forti e stanno facendo ottime cose nella Liga, anche se hanno avuto un calo. Anche per loro il match è importante, sarà una bella partita. Speriamo di vincere noi”.