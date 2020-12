Maradona, ennesimo tributo: murale di 3 metri a Boscotrecase

La scomparsa di Diego Armando Maradona non ha spezzato il legame indissolubile tra l’argentino e Napoli. El Diez ha vissuto gli anni migliori della sua carriera all’ombra del Vesuvio e la società partenopea è divenuta grande grazie a lui. Per questo motivo, chiunque abiti a Napoli è quasi devoto alla figura del Pibe de oro. A dimostrazione di ciò basterebbero le immagini delle persone radunate allo stadio (oggi Stadio Maradona) o ai Quartieri Spagnoli, ma c’è di più. Raffaele Cirillo, artista di 44 anni, ha realizzato un murale a Boscotrecase, alto più di 3 metri. L’opera d’arte è un mezzobusto di Maradona con la maglia azzurra.

La realizzazione ha richiesto più di dieci giorni di lavoro. “La grandezza di Diego mette d’accordo tutti – spiegano gli organizzatori – Maradona è, per chi l’ha vissuto e per chi non c’era, uno scudo dietro il quale difendersi ed una spada con la quale attaccare. L’ultimo portatore di speranza, di allegria e spensieratezza per un popolo troppo spesso martoriato. Era dalla parte degli ultimi e li ha fatti diventare primi, un condottiero, un eroe, un vanto, una medaglia da apporre alla divisa… proprio come uno scudetto, magari due“.