Emergenza in difesa per la Sampdoria: Bereszynski salta il Napoli

La prossima avversaria del Napoli in campionato sarà la Sampdoria di Claudio Ranieri. La Samp è uscita sconfitta dal Milan in casa nella scorsa gara e si prepara per la prossima partita allo stadio Diego Armando Maradona con un’emergenza in difesa.

Il difensore polacco Bereszynski, era uscito anzitempo dalla gara contro il Milan, per lui si avranno aggiornamenti in giornata ma si teme uno stiramento. Salterà dunque la gara contro il Napoli. Risulta recuperato invece Ferrari.

Per Manolo Gabbiadini non si temono stop, l’attaccante ex Napoli è in gruppo nonostante qualche fastidio all’adduttore.