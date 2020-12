Con gli stadi chiusi la Serie A perde potenzialmente 370mln: Napoli a -17mln

La situazione d’emergenza sanitaria ha limitato molto il mondo del calcio dal punto di vista economico. La chiusura degli stadi al pubblico ha portato e continuerà a portare perdite economiche per tutti i club di Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel biennio 2020-21 potrebbero non essere incassati 370 milioni di euro. Ecco quanto riportato:

“In base ad un’indagine che tiene conto non solo degli incassi da biglietteria e abbonamenti ma anche delle attività legate agli impianti sportivi come l’hospitality, i musei, tour e negozi, i mancati incassi potrebbero arrivare a 370 milioni per i 20 club di Serie A. Maggiormente penalizzata potrebbe essere la Juventus con 80 milioni mentre per le neopromosse la perdita ammonterebbe a pochi milioni di euro. Per il Napoli la potenziale perdita ammonta a 17 milioni“.

MANCATI INCASSI POTENZIALI

1.Juventus, 80 milioni

2.Inter, 60 milioni

3.Milan, 40 milioni

4.Roma, 38 milioni

5.Atalanta, 20 milioni

6.Lazio, 20 milioni

7.Napoli, 17 milioni

8.Fiorentina, 15 milioni

9.Udinese, 11 milioni

10.Bologna, 10 milioni

11.Sampdoria, 7.5 milioni

12.Genoa, 7 milioni

13.Torino, 7 milioni

14.Verona, 7 milioni

15.Cagliari, 6.5 milioni

16.Sassuolo, 6 milioni

17.Parma, 6 milioni

18.Benevento, 5 milioni

19.Crotone, 4 milioni

20.Spezia, 3 milioni