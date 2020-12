Aperribay, pres. Real Sociedad: “Assenti Silva e Oyarzabal? Può succedere, siamo a Napoli per vincere!”

Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata spagnola del Mundo Deportivo riguardanti la prossima sfida di Europa League. Il Napoli è la prossima avversaria del Real Sociedad ed il presidente Aperribay ha parlato anche di questo. Ecco quanto evidenziato:

“Le assenza di Oyarzabal e David Silva? Dobbiamo essere preparati alle assenze importanti, è inutile lamentarsi. Può accadere in qualsiasi momento, prima della finale di coppa ad esempio.

Eliminazione dal trofeo? Non sarà un fallimento, stiamo facendo bene. Non può essere una delusione venire a Napoli e non vincere la partita. Veniamo a Napoli per vincere ed allo stesso modo non dobbiamo esaltarci in caso di vittoria. Non avremmo vinto i Mondiali, abbiamo ancora bei momenti per il futuro.

Gara di domani? Sapevamo fosse un girone molto difficile e siamo arrivati alla fine con tre squadre che possono ancora qualificarsi. Giochiamo a Napoli e non dobbiamo aspettarci niente da nessuno“.