Tegola Inter: si ferma Vidal! Il cileno rischia di saltare la sfida contro il Napoli

Il 16 dicembre si terrà allo Stadio San Siro la sfida tra Inter e Napoli. Il club nerazzurro, attraverso un comunicato, ha diramato le condizioni di Arturo Vidal dopo l’infortunio rimediato nella gara contro il Bologna. Di seguito, il comunicato:

“Risonanza magnetica per Arturo Vidal dopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cileno – si legge nel comunicato – risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno”

Notizia che tiene in apprensione l’Inter in quanto il cileno potrebbe non recuperare per la sfida contro il Napoli.