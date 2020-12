Sconcerti: “Le ultime due giornate hanno dato una traccia al campionato e la classifica si è allungata. Le prime quattro possono arrivare infondo”

Il collega Mario Sconcerti è intervenuto a Canale 21 per dedicare un piccolo focus sulle ultime due giornate e come si sta delineando il campionato di Serie A in virtù di quest’ultime. Di seguito, le sue parole, evidenziate dalla nostra redazione:

“Sono state le ultime due giornate a dare una prima vera traccia di questo campionato. In queste due giornate, Inter, Milan e Napoli hanno preso due punti alla Juventus, cinque a Lazio, Roma e Sassuolo. Ce ne rendiamo meno conto perché ci sono tante partite e perché adesso si vive in un eterno presente, in realtà in queste ultime due partite la classifica si è allungata“.

Le prime quattro in classifica mi sembrano le più serie per arrivare fino infondo ed avere un premio. Al di là della partita di ieri, credo che il Napoli stia benissimo e con largo margine in questo gruppo”.