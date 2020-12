Assurdo Feltri: “Italia piena di bingo bongo da sopportare, ma mandiamo via un campione come Suarez”

Il noto giornalista Vittorio Feltri ha parlato su Libero del caso Suarez che sta facendo tanto discutere in Italia nelle ultime ore. Ecco quanto evidenziato:

“Faccio notare che la penisola è piena zeppa di stranieri che parlano come Bingo Bongo ai quali nessuno torce un capello. Poveracci che tirano a campare di espedienti e spesso delinquono perché non hanno alternative. Li sopportiamo benché mantenerli costi caro. Poi giunge un campione che può essere utile e lo cacciamo in quanto ritenuto indegno. Siamo fuori di testa”.