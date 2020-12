Dalla D’Urso si parla dei presunti figli di Maradona, Diego jr: “Sarà guerra, papà non può difendersi”

Durante la diretta di Non è la D’Urso è intervenuto Diego Jr figlio del pibe de oro da poco scomparso, il tema centrale della discussione ruota intorno alle nuove richieste di riconoscimento di paternità arrivate nei giorni seguenti la morte di Maradona. Richieste al quale il figlio Diego Jr ha aperto con grande sincerità e bontà d’animo, ciò che non è andato giù a Diego Jr sono state le modalità con la quale queste richieste sono state avanzate, di seguito quanto estrapolato dall’intervento di Dieguito:

“Se sono i miei fratelli li accoglierò a braccia aperte, ma se continuano con questi comportamenti sarà guerra, perché papà non c’è più e non può difendersi da solo. Ma bisogna sempre non dimenticare di comportarsi in maniera civile, i modi utilizzati per richiedere questi test di paternità nei giorni passati sono stati poco civili. Queste richieste sarebbe stato meglio riceverle in sede legale e non tramite la stampa o la TV.”