Pioli: “Juventus, Inter e Napoli le favorite alla lotta scudetto”

Il tecnico del Milan è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club per analizzare la vittoria dei rossoneri ottenuta sul campo della Sampdoria con il risultato di 1-2, Stefano Pioli ha detto di essere molto contento per la partita disputata dal Milan e per la bella prestazione offerta nonostante le assenze importanti di Ibrahimovich e Kjaer, alla domanda sulle concorrenti alla lotta scudetto il tecnico ha così risposto:

“Inter, Juventus e Napoli son convinto che restino le squadre più forti, la Juve è ancora la favorita. Come si fa a non pensare che l’Inter già seconda e con investimenti non possa essere un avversario, come il Napoli.”