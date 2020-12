Petagna segna e si scrolla un peso di dosso: “Ho sofferto molto”

L’attaccante azzurro Andrea Petagna ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della netta vittoria ottenuta dal Napoli ai danni del Crotone, l’autore della quarta marcatura ha detto la sua sulla prestazione offerta dagli uomini di Gattuso. All’attaccante ex Spal non sono andate giù le critiche ricevute in settimana dopo lo scottante 1-1 ottenuto in Olanda contro l’AZ Alkmaar, critiche, a dire del calciatore azzurro ingiuste, di seguito l’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport :

“L’importante oggi era vincere, sono contento per il gol e ringrazio Dries per l’assist. Ho sofferto per le cose non belle dette dopo l’AZ, ma ora dobbiamo rialzarci e provare a qualificarci in Europa. Siamo una squadra forte e ci alleniamo molto bene. Abbiamo subito critiche ingiuste, ci è mancato qualcosa in zona gol ma dobbiamo continuare su questa strada, possiamo essere davvero competitivi”.”.

Petagna ha poi risposto alla domanda sulla forte concorrenza nel suo ruolo.

“Questo migliora tutti quanti in allenamento e fa bene alla squadra: oggi era la prima volta che giocavo 90 minuti da luglio, ora lavoriamo forte per farci trovare sempre pronti”