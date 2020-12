SKY: Milik valutato 18 milioni, il Napoli deve abbassare le richiesta

Nel corso del prepartita di Crotone-Napoli Gianluca Di Marzio ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Milik? Non c’è una squadra in particolare. Il Napoli valuta il ragazzo 18-!5 milioni, che è una valutazione troppo alta tenendo conto della crisi economica attuale. Il Napoli dovrebbe abbassare un po’ le pretese”.

Arkadiusz Milik è ormai fuori rosa a causa del braccio di ferro avvenuto con la società nell’ultima sessione estiva di mercato. Il rinnovo non è arrivato ed il polacco è in scadenza a giugno 2021. Il rischio del Napoli è di perdere l’attaccante a zero; quello del centravanti è di non giocare agli europei. La squadra attualmente interessata a Milik per gennaio è l’Atletico Madrid, a causa dell’infortunio di Diego Costa.