Lozano: “Il mister parla per tutti, mi chiedeva più fase difensiva”

Nel corso dell’intervallo di Crotone-Napoli, conclusosi 0-1, Hirving Lozano è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Cosa mi diceva il mister? Non lo so, di fare un po’ più di “defensa”, fase difensiva (ride, ndr). Lui è così, parla con tutti e per tutti!”

El Chucky è stato uno dei migliori in campo nel primo tempo della sfida, andando ad attaccare spesso la profondità. Il rapporto con mister Gattuso è uno dei fattori che hanno migliorato il rendimento di Lozano nell’arco di questa stagione.

