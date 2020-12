Stroppa in conferenza stampa: “Ammiro l’identità di gioco del Napoli. Gattuso lo candiderei alla presidenza della Regione!”

Alla vigilia della partita contro il Napoli, Giovanni Stroppa allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa spendendo parole di elogio nei confronti del Napoli e di Gattuso. Ecco quanto evidenziato:

Quale errore non dovrà assolutamente fare il suo Crotone per portare a casa punti?

“Innanzitutto l’attenzione nel fare le cose. Quando mettiamo attenzione e determinazione abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Sicuramente quello di domani è uno scoglio importante. Per quanto riguarda l’atteggiamento direi che la squadra ha sempre espresso ottime prestazioni, a parte il secondo tempo di Bologna”.

Insigne, Mertens sono ovviamente attaccanti di spessore. Se saranno in campo ha previsto un’accurata sorveglianza?

“Come la giri ci sono giocatori importanti in tutti i ruoli nel Napoli, sicuramente gli attaccanti sono di livello internazionale. Non sono bravi solo individualmente. Ammiro molto Gattuso che gli ha dato un’identità importante e forse è la squadra che gioca meglio in campionato. Noi non dovremo commettere errori e avere attenzione maniacale in tutte le cose, anche se di fronte avremo calciatori che possono risolvere le gare in un attimo”.

Il Napoli, sul campo, fuori casa ha sempre vinto. Un vado motivo per schierare una formazione più coperta in difesa?

“Onestamente non so cosa voglia dire essere più coperti in difesa: il gol che abbiamo preso a Bologna lo abbiamo subito che eravamo tutti dietro la palla. Quindi eravamo coperti ma non è stato sufficiente. Penseremo a fare la partita come sappiamo, giocando uomo contro uomo oppure di reparto. Ripeto che a fare la differenza contro una squadra così importante sono altre cose, come l’attenzione e la determinazione.”

Cosa pensa di Gattuso?

“Lo candiderei alla presidenza della Regione, è un uomo e un riferimento. Rino è eccezionale sotto tutti gli aspetti”.