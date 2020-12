Sky – Novità di formazione: contro il Crotone Lozano e Meret dal 1′ minuto, turno di riposo per Fabian Ruiz, al suo posto Elmas

Il Napoli di Gattuso, reduce da un pareggio in Europa League, vuole ottenere tre punti in casa del Crotone nella gara di campionato di domenica alle ore 18. Come riportato da Sky Sport, potrebbero esserci dei cambiamenti di formazione rispetto al match contro l’Az.

Dopo il rientro post-covid di Rrhamani e Hysaj, l’unico indisponibile resta Victor Osimhen, ancora bloccato dall’infortunio alla spalla rimediato in nazionale. Rientra dopo la squalifica Bakayoko che formerà un centrocampo a tre con Zielinski ed Elmas, quest’ultimo in campo dal 1′ minuto per far rifiatare lo spagnolo Fabian Ruiz che ha accusato un problemino al flessore nella partita di giovedì. Tridente leggero con Lozano per Politano. Meret favorito nel ballottaggio con Ospina.