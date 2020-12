CROTONE NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI – Dopo aver pareggiato in trasferta contro l’AZ in Europa League, il Napoli torna a giocarsela in Serie A. Stavolta dovrà vedersela contro il Crotone in occasione della 10^ giornata di campionato. La partita andrà in scena all’Ezio Scida, domenica 6 dicembre alle 18:00.

Il Crotone non sta vivendo un buon momento. La squadra è stata da poco promossa nella massima serie ma al momento si trova all’ultimo posto in classifica con soli due punti, frutto di due pareggi rispettivamente contro Torino e Juventus. Senza dimenticare che la squadra ha la difesa peggiore del campionato, con ben 20 reti subite. La compagine di Stroppa non riesce a rialzarsi da questo periodo nero e conquistare la vittoria sembra un miraggio nonostante alcuni innesti di qualità presenti nella rosa. Basti pensare che nelle ultime tre partite il Crotone ha totalizzato zero punti. A rendere più complicate le scelte del mister ci si mettono i numerosi giocatori infortunati e diffidati.

Il Napoli è reduce da un pareggio in trasferta contro l’AZ, che ha rimandato la qualifcazione in Europa League. Tuttavia, arriva comunque forte della vittoria di misura conseguita contro la Roma in campionato per quattro reti a zero. Una vittoria a Crotone potrebbe significare molto per gli azzurri, decisi a riscattarsi dopo un inizio in campionato alquanto altalenante. Gli uomini di Gattuso al momento si trovano al quinto posto in classifica con 17 punti, a poca distanza da Juventus, Sassuolo e Inter. Gli azzurri, con 20 reti messe a segno finora, possono vantare uno degli attacchi più prolifici di questa stagione. Al Napoli mancherà ancora una volta Osimhen, ancora assente nella lista dei convocati da Gattuso.

CROTONE NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, L. Insigne.