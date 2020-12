SKY: Sensi al Napoli lontano, più facile Vecino

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Marte. Nel corso di Marte Sport Live il cronista ha svelato dei retroscena sul prossimo mercato di gennaio del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Dove andrà Milik? Molto difficile, dipenderà tutto da Milik. Resta un attaccante forte, la situazione venutasi a creare lede entrambe le parti in causa. C’è una corresponsabilità, non si sa dove andrà. Il Napoli ufficialmente comunica cifre irraggiungibili, ma la trattativa abbasserebbe la quotazione di De Laurentiis. Milik all’Inter, scambio con Sensi? Non credo. L’Inter ha puntato su Sensi ed ha un contratto lungo. Secondo me è più fattibile Vecino, per esempio. I due possono essere scambiabili, i due calciatori andrebbero a migliorare la propria stagione”.

“Emerson? Il Napoli ha chances di prenderlo. Lui vuole andar via dal Chelsea, ma il mercato di gennaio sarà difficile. Il Napoli è la società più forte e solida dal punto di vista del bilancio, questo lo aiuta molto”.