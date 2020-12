La Gazzetta critica il Napoli: “Qualificazione ad un passo, ma più per demeriti della Real Sociedad”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si dimostra dura con il Napoli, dopo il pareggio con cui gli azzurri hanno lasciato l’AFAS Arena di Alkmaar. Non ha brillato la squadra di Gattuso che, nonostante ciò, si ritrova ad un passo dalla qualificazione grazie al pareggio tra Real Sociedad e Rijeka. Scrive la Rosea:

“La qualificazione ora è a un passo, più per demeriti della Real Sociedad. Il Napoli non riesce a vincere in Olanda nonostante l’ottimo avvio con gol di Mertens e alla fine deve dire grazie alle ottime parate di Ospina – sventa pure un rigore – che evita la sconfitta. I baschi però si incartano in casa col Rijeka e ora nell’ultimo turno allo stadio Maradona basterà un pari alla squadra di Gattuso, che se vincesse contro gli spagnoli sarebbe anche certa del primo posto.

Il suo Napoli crea, poi sbaglia più letture nella gestione, ma nella ripresa con un blocco di cambi (5 in soli 9 minuti) Gattuso ridà equilibrio anche se lì davanti Petagna e Lozano sprecano le occasioni migliori non sfruttando la loro freschezza“