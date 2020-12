Ghoulam a KKN: “Dobbiamo avere più continuità, se vogliamo puntare a vincere. Sarri? Ormai è il passato, si parla fin troppo di lui”

Il difensore del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”.

“Sono contento di tornare a giocare, aspettavo da tempo questo momento. Il mister mi concede minuti e devo prendermi quello che mi dà.

L’AZ non è una squadra semplice da affrontare, su un campo difficile abbiamo fatto un buon pareggio dove anche la Real Sociedad, prima in Liga, ha pareggiato. È una squadra forte, però ci dispiace perché volevamo vincerla.

Tutte le competizioni dove giochiamo sono competizioni importanti per tutti noi. Diamo sempre il 100% perché dobbiamo arrivare fino in fondo e giocarci il tutto fino alla fine.

Domenica c’è il Crotone, il campionato quest’anno è molto difficile e i punti contro le piccole sono quelli più importanti. Dobbiamo avere continuità di risultati e di gioco, se vogliamo puntare a qualcosa di importante.

Penso che il modulo è importante ma poi dobbiamo dare il massimo in campo, quindi o 4-3-3 o 4-2-3-1 poco cambia. Anche se il risultato non arriva, diamo sempre il massimo e meritiamo quasi sempre di vincere.

Dobbiamo avere continuità, questa è la differenza con il Napoli di Sarri, lì vincevamo quasi sempre. Ma ora sappiamo cosa mister Gattuso cerca da ognuno di noi. La rosa è ampia, siamo forti e dobbiamo puntare ad arrivare fino in fondo in ogni competizione.

Alla fine penso che parliamo sempre troppo degli anni di Sarri, ormai è il passato. Mister Gattuso propone un calcio offensivo e divertente. Quando arrivò l’anno scorso eravamo a pezzi ma grazie al suo lavoro siamo tornati in gran forma.

Il pubblico del San Paolo è il nostro dodicesimo uomo in campo e noi perdiamo tanto senza di loro. Avremmo voluto vivere questo momento difficile per Napoli tutti insieme, riuniti come una famiglia.

Maradona è un idolo per tutti e lo è stato anche per me, grazie a lui ho scelto Napoli. Chi non è napoletano non può capire cosa ha dato a questa città, andava oltre il calcio. Anche noi proviamo a dare un motivo di orgoglio per essere napoletani in Italia. Maradona ha preso Napoli e l’ha messa al primo posto davanti ad altre squadre. Ha fatto diventare i napoletani orgogliosi di esserlo. Abbiamo visto che quando è morto, tutti sono rimasti dispiaciuti per la sua morte, anche i suoi avversari. Ha messo tutti d’accordo. Se i napoletani hanno scelto di intitolare lo stadio a lui, è giusto che sia così, sicuramente lo merita.

Ci sono molti morti per il Covid e Napoli è veramente colpita in questo momento. Auguro a tutti felicità e salute nel prossimo anno, il calcio passa in secondo piano adesso”.