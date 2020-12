Iannicelli: “Higuain nella storia, giusto rappresentarlo alla Mostra”

Giuseppe Iannicelli, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Nel corso di Marte Sport Live Iannicelli ha detto la sua sulla stazione Mostra-Maradona. In particolare, c’è stato un apprezzamento sulla scelta di ritrarre Higuain tra i protagonisti del club azzurro. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“L’opera alla stazione? A me è piaciuta. Quando commissioni l’opera ad un artista devi comunque aspettarti delle scelte. Credo che Higuain meriti un posto nella Hall of fame del Napoli, anche se ha preso poi un’altra strada. Mi è piaciuta la scelta di rappresentarlo nell’opera”. Higuain, attualmente in forza all’Inter Miami, lasciò Napoli per accasarsi alla Juventus nel 2016. Nonostante ciò, l’incredibile record che l’argentino riuscì a raggiungere con gli azzurri resta comunque nella storia del club e della Serie A.