Esame Suarez, Ziliani: “Al Napoli partita persa perché obbedisce all’Asl, mentre vince chi non è in grado di rispettare una sola legge”

Nella giornata sono emersi nuovi dettagli sul tanto discusso esame di Suarez a Perugia. La rettrice dell’università è stata sospesa e alcuni dirigenti della Juventus sono stati indagati.

Il giornalista Paolo Ziliani ha commentato così la situazione su Twitter: “Il calcio italiano è quella cosa per cui danno partita persa a un club che obbedisce a una direttiva sanitaria e danno partita vinta a un club che non pare in grado di rispettare una sola legge, sportiva o statale non importa”.

Il calcio italiano è quella cosa per cui danno partita persa a un club che obbedisce a una direttiva sanitaria e danno partita vinta a un club che non pare in grado di rispettare una sola legge, sportiva o statale non importa. #Suarez

