TUTTOSPORT – Osimhen non ci sarà contro il Crotone! Stop più lungo del previsto, il ritorno avverrà con la Sampdoria

Victor Osimhen non sarà disponibile per la sfida di stasera in Europa League contro l’AZ. Il nigeriano, che ha subito un infortunio alla spalla con la nazionale, è attualmente ancora indisponibile. Il rientro del classe ’98 continua a slittare, e la situazione preoccupa sia il ragazzo che Gattuso, come riportato da Tuttosport.

“Mi scoccia molto vederlo arrabbiato, la sta vivendo male. Dovremo essere bravi noi a farlo sentire tranquillo, speriamo guarisca in fretta”. Queste le parole di Rino Gattuso, che punta molto sul recupero di Osimhen per dare continuità alle prestazioni della squadra e far rifiatare Mertens in attacco. Secondo Tuttosport, il recupero di Osimhen avverrà il 13 dicembre contro la Sampdoria.