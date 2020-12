AS – Emergenza Atletico Madrid in attacco: spunta l’dea Milik per gennaio.

Arkadiusz Milik è ormai ai margini della rosa del Napoli. Il polacco è fuori rosa e non rientra nella lista dei convocati per nessuna competizione che dovrà affrontare la società partenopea. Vive da separato in casa e, perciò, rischia seriamente la convocazione ai prossimi europei con la Polonia. Allo stesso tempo, De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando per vendere il polacco e non lasciarlo andare via a 0 a fine stagione.

Dalla Spagna giunge oggi un’indiscrezione in merito alla situazione Milik. L’Atletico Madrid è in piena emergenza in attacco. Luis Suarez ha contratto il coronavirus, Diego Costa è infortunato; per questo la dirigenza dei Colchoneros starebbe pensando ad Arek Milik per rinforzare il reparto offensivo. Gli spagnoli potrebbero tentare l’assalto nella prossima sessione di mercato, stando a quanto dichiarato da AS, quotidiano sportivo spagnolo.