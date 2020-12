Avvocato Cantamessa: “Al Napoli verrà revocato il punto di penalizzazione, ma il 3-0 a tavolino resterà”

Leandro Cantamessa, avvocato storico di fiducia del Milan dell’era Berlusconi, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso di RadioGoal il legale ha parlato della sentenza Juve-Napoli e delle possibilità di ribaltamento per il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Gattuso conta 18 punti? Probabilmente alla lunga avrà ragione, mi spiego. Secondo me la sentenza non verrà ribaltata e la partita non si giocherà. Io credo, però, che modificheranno la motivazione della sentenza. Questo potrebbe cambiare tutto, poiché potrebbe essere revocato il punto di penalizzazione. Secondo me, alla lunga, finirà così”.