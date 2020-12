Due giocatori del Napoli nella top 10 per passaggi chiave in Serie A

Uno tra i giocatori più in forma del momento in casa Napoli è sicuramente Matteo Politano che, sia quando è stato impiegato da titolare sia da subentrato, ha sempre fatto la differenza. A testimonianza di ciò lo troviamo in terza posizione in una particolare classifica stilata da Kickest per quanto concerne i passaggi chiave, ossia i passaggi utili per mandare al tiro i propri compagni di squadra. Nella top 10 è presente inoltre un altro azzurro: Dries Mertens.

