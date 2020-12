Champions League, buoni risultati per le italiane: la Juventus batte la Dynamo Kiev per 3-0, pareggia la Lazio 1-1 in casa del Borussia Dortmund

Ottimi risultati quelli maturati dalle italiane in campo nella quinta giornata dei gironi di Champions League. La Juventus, già qualificata agli ottavi, batte 3-0 in casa la Dynamo Kiev con le reti di Chiesa, Cristiano Ronaldo (750′ rete in carriera) e Morata, sempre più decisivo. Con questa vittoria la squadra di Andrea Pirlo nell’ultima giornata, battendo il Barcellona al Camp Nou, potrebbe conquistare la vetta del girone. Buon pareggio invece per la Lazio in casa del Borussia Dortmund che va a segno con il solito Ciro Immobile. Per la squadra di mister Inzaghi sarà necessario un pareggio contro il Brugge nell’ultima giornata per portare a casa la qualificazione. Ecco tutti i risultati della serata:

Basaksehir-Lipsia 3-4

Krasnodar-Rennes 1-0

Club Brugge-Zenit 3-0

Dortmund-Lazio 1-1

Ferencvaros-Barcellona 0-3

Juventus-Dynamo Kiev 3-0

Manchester Utd-Paris SG 1-3

Siviglia-Chelsea 0-4