Argentina in subbuglio: “La casa dove è morto Maradona, non c’era nemmeno il bagno!” (FOTO)

Ultimissime notizie riguardanti la morte di Maradona, che in Argentina continua a sollevare un polverone di polemiche. Il quotidiano argentino Olé ha pubblicato le foto della casa in cui mercoledì scorso è morto il Pibe de Oro. Ad una settimana di distanza dall’accaduto, ecco quanto riportato dal quotidiano:

“L’immobile affittato ha un piano superiore con quattro camere da letto e bagni privati. Poiché Diego non era in grado di salire e scendere le scale, gli fu adattata la stanza al pianterreno. C’era un letto matrimoniale, un televisore da 32 pollici, un bagno chimico portatile, aria condizionata e una poltrona massaggiante. C’era poi una porta scorrevole per dare a Maradona un po’ di privacy“.

In Argentina le foto hanno suscitato scalpore: “Assurdo che a Diego abbiano dato la stanza dietro la cucina, continuamente tormentata da rumori. Non c’era il bagno in camera se non uno chimico portatile. Non ci si prende cura delle persone in questo modo e inoltre Diego aveva i soldi per fittare un’abitazione migliore!“.

Fonte FOTO: Clarín