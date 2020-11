Sorrentino: “Sono cresciuto nel mito di Maradona, mio padre me lo fece conoscere e mi regalò anche la sua maglia. Gattuso è tremendo quando si arrabbia”

Stefano Sorrentino, ex portiere con più di 350 presenze in Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Sorrentino ha ricordato i suoi ricordi di Maradona e ha parlato anche della situazione attuale del Napoli.

“Io sono nato nel ‘79 e sono cresciuto nel mito di Maradona. Mio padre me lo fece conoscere e la prima volta che lo incontrai mi presentai con la maglia della Roma: chissà cosa pensò di me. Fortunatamente mio fratello aveva la maglia del Napoli

Quando si giocò Bologna-Napoli, chiesi a mio padre la maglia di Maradona e gli dissi “Tu sarai il migliore in campo, parerai tutto ma Maradona ti segnerà due gol”. Lui mi disse “Se farà due gol, domani non ti far trovare a casa quando torno”. La partita finì 3-1 con gol di Careca e doppietta di Maradona. Alla fine papà riuscì a portarmi la maglia di Diego ma era lavata, mentre io la volevo sudata.

Sul Napoli di oggi? Il Napoli ha le potenzialità per far divertire molto e per puntare in alto. Soprattutto se la squadra seguirà i dettami dell’allenatore.

Gattuso è tremendo quando si arrabbia. Mi ricordo che con il Palermo giocammo la prima giornata contro il Modena e prendemmo gol all’ultimo secondo su palla inattiva. Rino era talmente arrabbiato che io tornai nello spogliatoio e trovai il tavolo distrutto e la Gatorade e l’acqua che colavano dal soffitto. Rino aveva fatto volare il tavolo fin sopra il soffitto”.