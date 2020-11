RAI – Gattuso rinnoverà entro due giorni, prima del match con il Crotone ci sarà la firma. Hysaj verso l’addio: c’è la Roma

Il noto esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando diversi aggiornamenti riguardanti il Napoli e focalizzando il suo intervento sulle situazioni legate ai rinnovi Hysaj e Maksimovic, ma anche sui ritardi legati alla firma del rinnovo per Gattuso. Ecco quanto evidenziato:

“Credo che Hysaj non rinnovi, c’è un discorso avviato con la Roma disposto a prendere l’albanese a giugno a zero, le esigenze economiche di Hysaj non sono più gradite a De Laurentiis che è alla ricerca di un’alternativa giovane e con stipendio meno oneroso. Il rinnovo è quasi impossibile. Per Milik ci sono stati dei rumors che l’avrebbero accostato all’Inter ma sono state solo delle voci infondate. Per quanto riguarda il discorso Maksimovic il giocatore è sul mercato a giugno si è parlato anche in questo caso di un interessamento dell’Inter, ma da qui a parlare di trattativa ce ne passa, resta comunque un pallino di Ancelotti e potrebbe essere uno occasione a parametro zero”.

“Domani il Napoli pagherà la mensilità di settembre, per quanto riguarda quella di ottobre sarà pagata prima di Natale, le mesilità arretrate di luglio e agosto invece saranno dilazionate in 10 bonifici”.

“Gattuso resta al 1000×1000, la filmauro ha terminato la parte tecnica dei contratti di tutto lo staff e tra oggi o domani l’avvocato di mister Gattuso riceverà tutti gli incartamenti firmati e sottoscritti da Aurelio De Laurentiis, se tutto andrà per il meglio, dopo la revisione dei contratti, il Napoli potrebbe dare l’ufficialità del rinnovo già per la partita contro il Crotone”.