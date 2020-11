Pedullà a Canale 8: “Il Napoli in rosa ha un presunto fenomeno”

Nel corso della trasmissione Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8, è intervenuto l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sui risultati del Napoli ed in particolare su Piotr Zielinski e Diego Demme. I due centrocampisti riscuotono i consensi di tutto lo studio, dopo la buona prestazione di ieri sera al San Paolo. Di seguito riportiamo quanto evidenziato:

“Il Napoli in organico ha un presunto fenomeno e mi riferisco a Piotr Zielinski. Ho sempre l’impressione che gli manchi qualcosa e che possa fare un ultimo salto di qualità ma ha dei colpi eccezionali”.

Su Diego Demme ha aggiunto: “Chi nelle scorse settimane ha criticato il calciatore ex Lipsia, non capisce niente di calcio. Magari non lo conosce proprio, pensa sia un allevatore, ieri sera ha dimostrato il suo valore contro la Roma. Non mi sorprende la sua grande prestazione, è un giocatore importante“.