Gattuso non ci sta: “Il Napoli ha 18 punti sul campo! Avevamo ottime chances a Torino, spero che la giustizia faccia il suo corso”

Juve-Napoli è una ferita ancora aperta per la società partenopea. La vicenda ha visto il Napoli uscire sconfitto dopo ben due gradi di giudizio, con la vittoria a tavolino a favore della Juve ed un punto di penalizzazione per gli azzurri. Durante l’intervista post Napoli-Roma Gattuso, interrogato sulla questione, ha esternato tutto il suo disappunto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione

“Se penso ancora a Juve-Napoli? Certo che ci penso, io e la squadra abbiamo 18 punti, abbiamo fatto 18 punti sul campo, dopo non è un problema nostro. Noi eravamo in pullman per partire e la mia squadra aveva molte chance per fare risultato a Torino. A noi è andata male, abbiamo una partita in meno e un punto in meno, per questo spero che la giustizia faccia il suo corso e dopo vedremo, ma io e la mia squadra abbiamo 18 punti”.