Bucciantini sicuro: “Il Napoli ha mostrato la sua ambizione battendo la Roma. Deve lottare per il titolo”

Il noto giornalista Marco Bucciantini è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, l’opinionista di Sky ha detto la sua sulla settimana vissuta dalla città di Napoli e sulle emozioni che si sono provate dopo la scomparsa di Maradona. Menzione anche per il Napoli di Gattuso, che ha il dovere secondo il direttore de L’Unità, di competere per il titolo e di ambire alla vittoria finale. Ecco quanto evidenziato:

“È stata una settimana di grande commozione, al di là di tutto anche delle polemiche davanti a un lutto ci siamo ritrovati. Maradona ha fatto una rivoluzione in campo vincendo lo scudetto in un decennio difficile, ha portato l’Argentina in cima al mondo, questa emozione ha compattato la squadra. La squadra ha mostrato la sua ambizione deve lottare per il titolo con Milan Inter e Juventus”.

“Se dovessi dire la mia su una statua per Diego sarebbe col pallone sul suo sinistro, quel piede era la terza mano del pibe, il mistero del suo talento rientrava tutto in quel piedino”.