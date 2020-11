Maradona, l’Ass. Clemente rivela: “Anche la piazzetta degli artisti potrebbe essere intitolata a Diego. Possibile novità anche sul Campo Paradiso”

L’Assessore alla toponomastica e alle politiche giovanili del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle diverse strutture e zone della città da dedicare alla memoria di Diego Armando Maradona. Ecco quanto evidenziato:

“Dobbiamo fare tante cose, intitolare lo stadio è il primo passo. Anche la piazzetta degli artisti dove si trova il murales potrebbe essere intitolata a Maradona, dobbiamo pensare in grande le iniziative devono essere tante e del popolo. Aspettiamo spunti dai cittadini, noi ci mettiamo al servizio della cittadinanza per regalare alla memoria di Maradona un tributo di popolo.

Un campione del popolo che ha lottato contro le ingiustizie, l’inaugurazione deve essere aperta a tutti non possiamo immaginare un’inaugurazione in questo periodo perché il momento dovrà essere vissuto da tutti. I miti non muoiono mai, stiamo pensando ad uno sviluppo per i giovani per la riqualificazione di molte zone della città, anche il Campo Paradiso che potrebbe essere un regalo ancora più grande da fare alla città”.