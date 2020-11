Meret: “Sono stati giorni speciali, il ricordo di Diego qui è molto più presente. Per i tifosi è una divinità, faremo di tutto per ricordarlo al meglio”

Nel corso del prepartita di Napoli-Roma, in onda su Sky Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni Alex Meret, portiere del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Come ci siamo avvicinati a questa partita? Non sono stati giorni normali, ci sono tante emozioni. Il ricordo di Diego qui si vive molto di più, qui ha fatto la storia. Viene visto come una divinità. Con questa partita lo ricorderemo al meglio”.