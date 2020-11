Marocchi: “Uno dei pochi che ha fatto soffrire Maradona era Iachini, perché brevilineo come lui. Vi racconto un aneddoto sulla punizione contro la Juve…”

Giancarlo Marocchi, ex centrocampista di Bologna e Juve ed ora opinionista per Sky Sport, ha ricordato a modo suo Maradona. Nel corso del prepartita di Napoli-Roma, Marocchi ha ricordato la punizione a Tacconi e la difficoltà nel marcare El Diez. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Come marcare Maradona? Uno della mia epoca tra i più bravi era Iachini. Maradona l’ha sofferto spesso, era brevilineo come lui. Iachini era molto duro”.

“Sulla punizione a Tacconi, Maradona ha ricevuto palla da Pecci, che mi racconta tutt’ora che ha provato in tutti i modi a convincerlo a non tirare. Non ci è riuscito, fortunatamente (ride, ndr)”.