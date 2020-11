Dzeko: “Abbiamo giocato male, non siamo stati all’altezza. Il Napoli ha giocato una gran partita, è l’unica ‘grande’ che ha meritato contro di noi”

Nel corso del post partita di Napoli-Roma è stato intervistato Edin Dzeko, attaccante della Roma. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Mancanza di coraggio? La squadra non ha fatto bene, bisogna dimenticare questa serata. Se capiamo subito andrà bene, altrimenti le cose non si aggiustano. Prima della partita non eravamo i più forti, ora non i più scarsi”.

“Abbiamo fatto bene in tutte le partite, ci aspettavamo di più. Dal primo minuto abbiamo fatto fatica, non abbiamo tenuto i nostri standard. Bisogna svegliarci, il calendario è fittissimo”.

“Manca lo step grandi partite? Se guardiamo i risultati sì, ma ad esempio il Milan ha pareggiato solo contro di noi. Contro la Juve meritavamo di più, oggi il Napoli ha fatto una gran partita. Avremo comunque ancora tanti big match”.