Napoli-Roma, ecco i convocati di Fonseca: recuperato Dzeko, out Smalling

In occasione della super sfida di domani sera in casa del Napoli, il tecnico della Roma Paulo Fonseca recupera Dzeko in attacco e Mancini e Ibanez nel reparto difensivo. Non ce la fa invece Chris Smalling, nonostante le sensazioni alla vigilia fossero positive. Ancora fuori Fazio e Santon recentemente guariti dal Covid. Ecco la lista completa dei convocati del tecnico portoghese:

Portieri: Farelli, Pau Lopez, Mirante

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Mancini, Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, Providence.