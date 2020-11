CdS – Tocca a Demme contro la Roma: a lui e Fabian le chiavi del centrocampo

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarà Demme, dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Bakayoko contro il Milan, a scendere in campo contro la Roma:

“Avendo vissuto da mediano la sua esistenza calcistica, Diego Demme sa bene come si fa in casi del genere: mettersi davanti la difesa, per schermare il Napoli, facendo il Bakayoko, ma avendo altre attitudini e qualche centimetro in meno, non costituisce poi un problema. In vantaggio, adesso, c’è lui, che a gennaio Gattuso ha voluto per dare una sistemata alle proprie idee, poi rivedute e corrette: adesso non va di 433, vabbè, ma cosa volete che sia!”

“Demme con Fabián Ruiz a fare coppia in mezzo al campo e Zielinski, che è tornato quasi ai suoi livelli, fare il trequartista, standosene alle spalle della prima punta, cioè di Mertens, e con Lozano (o Politano) e Insigne ai lati. Una traccia di formazione sembra intravederla, ma l’ultimo allenamento serve proprio per guardarsi dentro, per avere la percezione sempre più limpida di come il fisico e la testa rispondono alle sollecitazioni di momento che sembra difficile”.