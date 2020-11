Cruciani in diretta con la maglia di Maradona, ma un’altra dichiarazione fa discutere

Giuseppe Cruciani ha fatto molto discutere nelle sue parole per Diego Armando Maradona, da lui poi smentite, negli ultimi giorni. Tuttavia, non perde occasione per rilasciare dichiarazioni che provochino discussione. Lo fa attraverso Radio 24, alla conduzione del suo programma, La Zanzara.

Questa mattina Cruciani si è presentato in studio radiofonico con la maglia di Diego, per stemperare la tensione sul suo nome, ma poi ha rincarato la dose. Commentando le parole di Cabrini sul fatto che se avesse giocato alla Juve oggi sarebbe vivo, Cruciani ha dichiarato: “Credo proprio sia la verità”.

Di diverso avviso il co-conduttore Parenzo, per cui invece si tratta di una “stupidaggine”.