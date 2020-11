Stefano Ceci si commuove: “Diego era stanco di vivere, non ha mai avuto pace”

Stefano Ceci, grande amico e manager di Maradona, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma di “Radio Goal”. Ceci ha ricordato Diego e si è commosso in diretta.

“Adesso si accusa e si punta il dito, la verità è che si potevano fare tante cose per salvare Diego ma non adesso. Diego è stato lasciato solo una vita intera. Si è pensato sempre e solo a Diego e non a Maradona. Diego si era stancato di vivere, non si sentiva più Maradona. Ha smesso di essere Diego a 15 anni, appena è diventato Maradona ha dovuto abbandonare Diego.

Io vissuto 20 anni al fianco a Diego. Ho conosciuto il Maradona persona, il campione, il mito difficilissimo da gestire. Diego era una persona fragile e umile. Diego persona era l’opposto del Diego calciatore. Io me lo son goduto, quindi porto dentro di me tanti e tanti ricordi. Poche persone hanno veramente goduto il Diego persona.

Il Maradona degli ultimi mesi era stanco. Fino a due anni fa stava qui a Dubai e giocava ancora a calcio e padel una volta a settimana. A livello fisico stava bene, giocava con gente di 15/20 anni in meno a lui. A livello psicologico era partito bene, ma quando stava perdendo anche l’amore di Rocio si è lasciato andare sia a livello fisico e psicologico. Adesso si era stancato perché era diventato un circolo vizioso. Se ne andava la fidanzata e tornava la ex che litigava con la figlia che andava via ecc.

Pace totale Diego non l’ha mai avuta in vita sua. Anche da morto non smetteranno di dargli fastidio. Ma adesso sta in pace con la mamma e il papà, le uniche persone che lo hanno veramente amato”.