Gli chiedono di Maradona, Simeone non trattiene le lacrime: “Non ci credo”

La morte di Diego Maradona ha lasciato tutti senza parole, appassionati di calcio e non. La notizia ha scioccato chiunque ed ha colpito nel profondo chi ha avuto l’onore di conoscere El Pibe. Infatti fin da mercoledì tutti hanno avuto un pensiero e parole di rispetto per El Diez. Non si sottrae a questa lista Diego Simeone, amico di Maradona.

L’attuale allenatore dell’Atletico Madrid, in conferenza stampa, non ha saputo trattenere le lacrime ripensando alla notizia della morte di Maradona. “Un momento davvero difficile… Quando ricevi una chiamata che ti dice che Diego è morto, pensi ‘non può essere!’. Ci sta lasciando un mito, abbiamo perso un vero argentino che ha sempre trasmesso a tutti il suo spirito combattivo”. Queste le parole del Cholo, visibilmente commosso.