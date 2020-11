UFFICIALE – Empoli-Brescia 3-0 a tavolino. Il Napoli sfiderà i toscani in Coppa Italia

Oggi è ufficiale, per la vicenda Empoli-Brescia è stato assegnato il 3-0 a tavolino in favore dei toscani. La partita, che era valevole per la Coppa Italia, ha visto i lombardi non presentarsi al Castellani. Il Brescia aveva rinunciato alla trasferta dopo aver scoperto la presenza di 4 calciatori positivi al Coronavirus. Il giudice sportivo ha oggi quindi emanato la sentenza che ufficializza la vittoria a tavolino dell’Empoli.

I toscani saranno i prossimi avversari del Napoli agli ottavi di finale. La sfida, in programma per il 13 gennaio, avrà un fascino speciale. Tanti infatti sono gli ex Empoli nell’attuale rosa del Napoli, a partire da Di Lorenzo e Rui, i terzini titolari dei partenopei, passando per Zielinski ed Hysaj.