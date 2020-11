Mughini: “Io non ho mai detto che non bisogna intitolare lo stadio a Maradona. È una cretinata. Mi ci pulisco le scarpe con la Gazzetta”

Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Giampiero Mughini riportate da La Gazzetta. Il giornalista juventino ha detto che non bisognerebbe intitolare lo stadio a Maradona. Ma ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal” ha voluto chiarire tutto.

“Io non ho mai detto che non bisogna intitolare lo stadio a Maradona. Non ho mai detto questa cretinata. Lo ha riportato La Gazzetta? Mi ci pulisco le scarpe con La Gazzetta. Non ho mai detto e pensato questa stupidaggine. Lo trovo anche fin troppo ovvio intitolare lo stadio a un giocatore che ha esaltato il calcio in quella città. Così come lo stadio di Milano è intitolato a Giuseppe Meazza, ci mancherebbe altro che lo stadio di Napoli non evocasse il nome del più grande interprete di questo sport a Napoli e nel mondo intero. È stato un cretino a fare un titolo del genere, non chiamo nessun avvocato: gli sputo sopra direttamente.

Non tocca a noi parlare del Maradona privato. Fossi pazzo a non voler avuto Maradona alla Juventus. All’inizio della sua carriera qualcuno lo aveva indicato alla Juve ma ci arrivò prima il Napoli. Tutti a Napoli sapevano chi fosse Maradona uomo e quando scoppiò lo scandalo lui scappò da Napoli di notte.

Io non sento questa cosa di un uomo rivoluzionario. Questa cosa ho l’impressione che la sentono molto gli adepti della religione maradoniana. Io sono solo uno che ammira le magie dello sportivo. È stato uno spettacolo vivente particolarmente caro agli argentini perché lui ha regalato una Coppa del Mondo agli argentini”.