Maradona, cuore d’oro con i giovani: pagò il biglietto ad un ragazzo della Primavera

Nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è stato intervistato Giorgio Perinetti. L’attuale direttore sportivo del Brescia ed ex Napoli ha raccontato un aneddoto riguardante Maradona. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Ho avuto la fortuna di lavorare per tre anni a Napoli quando c’era Maradona. Raccontare ciò che faceva in campo era superfluo, ma mi impressionava la sua sensibilità. Era rispettoso nei confronti di chiunque”.

“Ricordo a Soccavo, c’era un ragazzo della Primavera che mangiava da solo prima di prendere il treno per tornare a casa, abitava nel profondo sud. Diego gli disse di raggiungere subito la sua famiglia, gli diede dei soldi per prendere l’aereo e viaggiare più velocemente. Aveva una sensibilità unica. Una volta si allenò con gli allievi ad Agnano, aveva un amore sviscerato per il calcio”.